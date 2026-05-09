Elezioni comunali Messina gli ultimi sondaggi | l'uscente Basile ScN batte sia destra che sinistra

A pochi giorni dalle elezioni comunali a Messina, previste per il 24 e 25 maggio, i sondaggi indicano che il sindaco in carica, appartenente a una lista di centrodestra, si trova in testa rispetto ai quattro candidati in corsa. Le urne si apriranno tra meno di due settimane, e l’orientamento degli elettori sembra favorire l’attuale amministratore, secondo le ultime rilevazioni.

Le elezioni comunali a Messina si terranno il 24 e 25 maggio. Il sindaco uscente, Federico Basile di Sud chiama Nord, risulta in vantaggio nei confronti di tutti i quattro sfidanti. Secondo gli ultimi sondaggi politici disponibili, Basile potrebbe sfiorare il 50% dei consensi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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