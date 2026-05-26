A San Nicola la Strada si svolge il ballottaggio tra due candidate per la carica di sindaco. Le elezioni comunali si sono tenute il 24 e 25 maggio, portando alla nomina di tutti i nuovi sindaci nella provincia di Caserta. I risultati definitivi hanno confermato gli esiti del primo turno, con le candidate che si sfidano ora per ottenere la maggioranza dei voti. La consultazione ha coinvolto diverse località della provincia, con una partecipazione complessiva che ha definito il nuovo quadro amministrativo locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Definito il quadro amministrativo anche nella provincia di Caserta dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. Festa per tutti e un solo comune che deve attendere. Si tratta di San Nicola la Strada dove la partita non è ancora chiusa e si dovrà ricorrere al ballottaggio per definire il primo cittadino. Lotta in rosa con le tre contendenti che devono fare un ultimo sforzo. Maria Natale ha chiuso al 46,86%, Santucci si è fermata al 33,22. Staccata la terza candidata, Antonia Mazzarella che ha concluso col 19,92% Battaglia serrata a Capodrise con Vincenzo Negro eletto sindaco col 29,03% delle preferenze. Battuti Fatto Pace col 27,13 %, Belardo col 22,15% e Cecere col 21,68%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali nel Casertano: è ballottaggio in rosa a San Nicola la Strada. Tutti i sindaci eletti

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