Comunali né termometro per le Politiche 2027 né terremoto elettorale | nessuno può dormire sonni tranquilli

Così come il referendum costituzionale, anche queste elezioni comunali non danno l'idea di un cambiamento degli umori dell'elettorato italiano a livello nazionale. Sbagliato dunque leggerle come un antipasto delle Politiche: il voto del 24 e 25 maggio non ha un significato nazionale. Il sondaggista Gigliuto a Fanpage.it: "È un voto territoriale, non è il segno di un rafforzamento del governo né un messaggio alle opposizioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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