Un commento politico evidenzia come il fronte dell’opposizione non abbia ancora un candidato premier né un programma definito, lasciando alcune incertezze sulla loro strategia. Nel frattempo, la premier attuale mantiene il suo incarico, con il secondo governo più duraturo nella storia della Repubblica, e sembra non temere sfide da parte delle forze di opposizione. Nessuna iniziativa concreta sembra essere stata presa per mettere in discussione la sua posizione.

“ Giorgia Meloni, evviva evviva, ha il secondo governo più longevo della storia della Repubblica. E nessuno nell’opposizione ha la minima intenzione di farla cadere. Siamo ancora all’anno zero “..Così Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano, bacchetta senza sconti il campo largo nella trasmissione Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus. Un intervento che riprende e affila il suo editoriale del 3 maggio, “Il governo regge e la sinistra pigola”. Partendo dai numeri, Padellaro sottolinea che l’esecutivo Meloni naviga tranquillo verso un primato storico: mancano solo tre-quattro mesi per superare il governo Berlusconi II. “Da qui alle prossime elezioni, tra un anno e mezzo circa – osserva – nessuno sembra intenzionato a far cadere la Meloni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Padellaro: “Campo largo? Non hanno un candidato premier, né un programma, non sanno neppure chi sono. Con loro Meloni dorme sonni tranquilli”

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