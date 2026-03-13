Dormire sonni tranquilli grazie alla lavanda Da scoprire nella Giornata Mondiale del sonno

In occasione della Giornata Mondiale del sonno, si parla della lavanda come rimedio naturale per favorire il riposo. La pianta, di un delicato colore lilla, viene spesso associata a momenti di relax e tranquillità. La sua fragranza dolce e avvolgente viene utilizzata in molte pratiche per aiutare a dormire meglio. La lavanda è diventata un elemento comune in prodotti e ambienti dedicati al sonno.

R ilassante, avvolgente, di un delizioso e delicato colore lilla che fa subito pensare alla bella stagione e agli sterminati cambi dove viene coltivata. La lavanda è perfetta se si ha voglia di avvolgersi in una nuvola di calma e relax. Tanto da arrivare ad addormentarsi. Perfetta per essere spruzzata nell'aria, sui guanciali e sulle lenzuola oppure sul corpo, la lavanda è l'alleata da scoprire finalmente a fondo in occasione del World Sleep Day, che si celebra il 13 marzo. Senza sonno non c'è salute: 1 italiano su 4 soffre di insonnia X Leggi anche › La nutrizionista risponde. Dormire male fa ingrassare? Perché il sonno regola metabolismo, fame ed energia Lavanda, l'aroma della buona notte per il World Sleep Day.