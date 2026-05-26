Comunali Meloni | Crollo del centrodestra? Non oggi

La premier ha commentato le elezioni comunali, affermando che non si registra un crollo del centrodestra. Ha anche augurato buon lavoro ai sindaci eletti. Nelle sue dichiarazioni, ha ironizzato sulle previsioni di crisi della coalizione di governo, sottolineando che non sono state confermate dai risultati. La leader ha evitato di entrare nel merito dei singoli esiti elettorali, concentrandosi sulla stabilità della coalizione.

La premier augura buon lavoro ai sindaci eletti e ironizza sulle previsioni di crisi della coalizione di governo guidata dal centrodestra.. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l’esito delle elezioni comunali con un messaggio rivolto ai nuovi amministratori locali e una stoccata alle opposizioni. All’indomani della tornata amministrativa, la leader di Fratelli d’Italia ha affidato ai social una breve dichiarazione in cui ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai sindaci eletti, sottolineando il ruolo centrale che avranno nei prossimi anni alla guida delle rispettive comunità. “ Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Comunali, Meloni: «E anche oggi lannunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani»

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