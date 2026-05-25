Vittoria alle comunali Meloni | E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani

Il centrodestra ha mantenuto Venezia al primo turno e ha riconquistato Reggio Calabria dopo dodici anni. La leader di un partito ha commentato che il previsto crollo del centrodestra è stato rinviato a domani. La vittoria a Venezia e Reggio Calabria rappresenta un risultato positivo per l'alleanza, anche se l’esito ufficiale non è ancora stato confermato. Le elezioni comunali hanno visto una partecipazione significativa, con il centrodestra che si conferma protagonista.

Il "miracolo mondiale" è compiuto, e i fantasmi sono scacciati, manca solo l'ufficialità: il centrodestra tiene Venezia al primo turno e si riprende dopo dodici anni Reggio Calabria. Nessun messaggio nefasto per la presidente del Consiglio, che in un tweet ne spedisce uno lei alla coalizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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