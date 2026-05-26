Comunali l'analisi dei flussi elettorali di Gigliuto Piepoli | Più dei partiti conta il candidato

Notizia in breve

Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio hanno evidenziato che, a livello nazionale, non ci sono risultati chiari, ma le dinamiche locali e le figure dei candidati hanno avuto un ruolo decisivo. Secondo l’analisi dei flussi elettorali condotta da Piepoli, più che i partiti, sono stati determinanti i candidati stessi. Lo studio sottolinea come le preferenze degli elettori siano state influenzate principalmente dalle leadership personali e dalle scelte locali.