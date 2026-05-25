Comunaliciao ciao referendum Centrodestra tiene Venezia ed prende Reggio Chance centrosinistra ad Arezzo

Il centrodestra ha mantenuto Venezia e conquistato Reggio Emilia nelle elezioni comunali, mentre il centrosinistra ha ottenuto un risultato positivo ad Arezzo. L’effetto del referendum, svolto nelle scorse settimane, sembra aver avuto un impatto limitato sui risultati finali. Nessuna delle principali città ha registrato cambiamenti significativi rispetto alle precedenti consultazioni. I risultati ufficiali confermano la stabilità delle alleanze politiche nelle aree chiave del paese.

Venezia fa sorridere Meloni. E’ già sfida 2027 (con fari su l.elettorale) Roma, 25 mag. (askanews) – L’effetto referendum, se mai c’è stato, è finito. Il centrodestra tiene, conserva quanto aveva e in qualche caso, come a Reggio Calabria, avanza: restano alla coalizione che sostiene il governo Meloni le città che già governava e che il centrosinistra, anche con una presenza notevole di ‘big’ sul territorio, ha cercato di riconquistare. Ma non ce l’ha fatta e l’ultima tornata di elezioni amministrative, a cui è andato a votare il 60% degli aventi diritto, in calo del 5% rispetto a cinque anni fa, consegna una situazione in cui sostanzialmente si cristallizza lo status quo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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