Comunali il centrodestra prende Reggio Calabria e si tiene a sorpresa Venezia De Luca è di nuovo sindaco di Salerno – La diretta

Da open.online 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che interessano circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Il centrodestra ha conquistato Reggio Calabria e mantenuto Venezia, mentre il sindaco uscente è stato confermato a Salerno. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore, con lo scrutinio ancora in corso in diversi territori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Al via ora lo scrutinio delle schede. L’affluenza è del 60,06%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alla tornata precedente (del 64,9%). La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l’Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%). Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia. Tutti gli aggiornamenti Comunali 2026, Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big: da Genzano ad Albano, il test nel Lazio roccaforte meloniana. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maltempo, il Lungomare di Reggio Calabria distrutto dalla mareggiata della notte: le immagini

Video Maltempo, il Lungomare di Reggio Calabria distrutto dalla mareggiata della notte: le immagini

Notizie e thread social correlati

Comunali, De Luca è di nuovo sindaco di Salerno. Reggio Calabria va al centrodestra, a Venezia in vantaggio Venturini – La direttaAlle 15 di oggi si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di voto delle amministrative, coinvolgendo circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di...

Comunali, De Luca è di nuovo sindaco di Salerno. Reggio Calabria va al centrodestra, a Venezia in vantaggio Venturini (cdx) – La direttaAlle 15 si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di elezioni amministrative, che hanno interessato circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di...

Temi più discussi: Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026: quando si vota, in quali comuni, le sfide chiave del weekend e i ballottaggi; Lontani dalle comunali. Il centrodestra teme il bis referendum; Dove, quando, per cosa si vota alle elezioni comunali 2026. Date, orari, città e perché sono importanti per partiti e coalizioni; Reggio Calabria al voto: i temi della campagna, i candidati e chi ha cambiato casacca.

reggio calabria comunali il centrodestra prendeCOMUNALI | Spoglio in diretta - Il centrodestra prende Reggio Calabria e tiene VeneziaLo spoglio in diretta. A Chieti Legnini al 48,5%, si va verso il ballottaggio. Avanti il centrosinistra a Prato con Biffoni. L'affluenza definitiva è del 60%, in calo di quasi 5 punti (ANSA) ... ansa.it

reggio calabria comunali il centrodestra prendeProiezioni Comunali: centrodestra prende Reggio Calabria ed è avanti a Venezia. De Luca trionfa a Salerno, centrosinistra confermato a Prato e Chieti torna a vincere a PistoiaExit poll comunali: a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria avanti il centrodestra, a Prato e Chieti il centrosinistra. A Salerno trionfa De Luca ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web