Comunali il centrodestra prende Reggio Calabria e si tiene a sorpresa Venezia De Luca è di nuovo sindaco di Salerno – La diretta

Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che interessano circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Il centrodestra ha conquistato Reggio Calabria e mantenuto Venezia, mentre il sindaco uscente è stato confermato a Salerno. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore, con lo scrutinio ancora in corso in diversi territori.

Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Al via ora lo scrutinio delle schede. L’affluenza è del 60,06%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alla tornata precedente (del 64,9%). La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l’Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%). Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia. Tutti gli aggiornamenti Comunali 2026, Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big: da Genzano ad Albano, il test nel Lazio roccaforte meloniana. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo, il Lungomare di Reggio Calabria distrutto dalla mareggiata della notte: le immagini

Notizie e thread social correlati

Comunali, De Luca è di nuovo sindaco di Salerno. Reggio Calabria va al centrodestra, a Venezia in vantaggio Venturini – La direttaAlle 15 di oggi si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di voto delle amministrative, coinvolgendo circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di...

Comunali, De Luca è di nuovo sindaco di Salerno. Reggio Calabria va al centrodestra, a Venezia in vantaggio Venturini (cdx) – La direttaAlle 15 si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di elezioni amministrative, che hanno interessato circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di...

Temi più discussi: Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026: quando si vota, in quali comuni, le sfide chiave del weekend e i ballottaggi; Lontani dalle comunali. Il centrodestra teme il bis referendum; Dove, quando, per cosa si vota alle elezioni comunali 2026. Date, orari, città e perché sono importanti per partiti e coalizioni; Reggio Calabria al voto: i temi della campagna, i candidati e chi ha cambiato casacca.

COMUNALI | Il centrodestra prende Reggio Calabria e tiene Venezia. Meloni: 'Anche oggi l'annunciato crollo si rimanda a domani' #ANSA x.com

COMUNALI | Spoglio in diretta - Il centrodestra prende Reggio Calabria e tiene VeneziaLo spoglio in diretta. A Chieti Legnini al 48,5%, si va verso il ballottaggio. Avanti il centrosinistra a Prato con Biffoni. L'affluenza definitiva è del 60%, in calo di quasi 5 punti (ANSA) ... ansa.it

Proiezioni Comunali: centrodestra prende Reggio Calabria ed è avanti a Venezia. De Luca trionfa a Salerno, centrosinistra confermato a Prato e Chieti torna a vincere a PistoiaExit poll comunali: a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria avanti il centrodestra, a Prato e Chieti il centrosinistra. A Salerno trionfa De Luca ... blitzquotidiano.it