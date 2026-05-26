Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della lista Rinascita per Chieti | l' elenco completo candidato per candidato

Durante le elezioni comunali a Chieti nel 2026, sono state rese pubbliche le preferenze ottenute dai candidati della lista Rinascita per Chieti. Il candidato con il maggior numero di preferenze ha raggiunto 9 voti, seguito da altri con preferenze variabili tra 8 e 2. La lista comprende un totale di 14 candidati, ciascuno con un diverso livello di consenso tra gli elettori.

Rinascita per ChietiGalvano Coppa – 9Francesca Di Federico – 8Daniele Reale – 6Santino Strizzi – 6Mauro Camillo Di Nardo – 5Marta Cerritelli – 3Gianni Ginestra – 3Roberta Latini – 3Nestore Del Boccio – 2Norma De Vito – 2Ugo Gabriel Iezzi Mas – 2Roberta Iezzi – 2Fabio Polidoro – 2Emilio Cesarini –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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