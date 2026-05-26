Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della lista Chieti in Comune | l' elenco completo candidato per candidato
Durante le elezioni comunali a Chieti nel 2026, sono state rese note le preferenze ottenute dai candidati della lista Chieti in Comune. Riccardo Di Gregorio ha ricevuto 74 preferenze, seguito da Silvio Di Primio con 48. Gianni Di Biase ha totalizzato 43 voti, mentre Emanuela Zulli ne ha avuti 39. Tra gli altri candidati, Raffaella Tinari ha ottenuto 28 preferenze e Franca Panara 25. La distribuzione delle preferenze varia tra i candidati, con alcuni che hanno raggiunto meno di 20 voti.
Chieti in ComuneRiccardo Di Gregorio – 74Silvio Di Primio – 48Gianni Di Biase – 43Emanuela Zulli – 39Valentina De Luca – 36Raffaella Tinari – 28Franca Panara – 25Marco De Luca – 22Enrico Desiderio – 19Gemma Reggimenti – 19Marco Di Gregorio – 18Loris Di Credico – 17Alessio Chiavaroli – 16Alberto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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