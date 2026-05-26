Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della lista Chieti in Comune | l' elenco completo candidato per candidato

Notizia in breve

Durante le elezioni comunali a Chieti nel 2026, sono state rese note le preferenze ottenute dai candidati della lista Chieti in Comune. Riccardo Di Gregorio ha ricevuto 74 preferenze, seguito da Silvio Di Primio con 48. Gianni Di Biase ha totalizzato 43 voti, mentre Emanuela Zulli ne ha avuti 39. Tra gli altri candidati, Raffaella Tinari ha ottenuto 28 preferenze e Franca Panara 25. La distribuzione delle preferenze varia tra i candidati, con alcuni che hanno raggiunto meno di 20 voti.