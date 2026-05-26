Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della coalizione Sicari | l' elenco completo candidato per candidato

Notizia in breve

In vista delle elezioni comunali a Chieti nel 2026, la coalizione di Fratelli d’Italia ha reso noto l’elenco completo dei candidati e delle preferenze ottenute. Tra i candidati, Carla Di Biase ha raccolto 285 preferenze, seguita da Manuela Esposito e Giuseppe Giampietro con 252 preferenze ciascuno. Altri candidati sono stati scelti con preferenze inferiori, tra cui Antonello D'Aloisio con 153 voti e Andrea Sansonetti con 98 preferenze. La lista comprende in totale 11 candidati.