Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della coalizione Sicari | l' elenco completo candidato per candidato
In vista delle elezioni comunali a Chieti nel 2026, la coalizione di Fratelli d’Italia ha reso noto l’elenco completo dei candidati e delle preferenze ottenute. Tra i candidati, Carla Di Biase ha raccolto 285 preferenze, seguita da Manuela Esposito e Giuseppe Giampietro con 252 preferenze ciascuno. Altri candidati sono stati scelti con preferenze inferiori, tra cui Antonello D'Aloisio con 153 voti e Andrea Sansonetti con 98 preferenze. La lista comprende in totale 11 candidati.
Fratelli d'ItaliaCarla Di Biase – 285Manuela Esposito – 252Giuseppe Giampietro – 252Antonello D'Aloisio – 153Andrea Sansonetti – 98Emiliano Vitale – 97Alessio Matarazzo – 93Massimiliano Trovarelli – 80Giuseppina Belli – 79Corrado Di Gregorio – 77Maria Franca D'Agostino – 67Stefano Rebba –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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