Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della coalizione Colantonio | l' elenco completo candidato per candidato
Tra le preferenze espresse nella coalizione, Liberato Aceto ha ottenuto 419 voti, seguito da Paola Di Pietrantonio con 187 e Anna Lisa Bucci con 180. Gli altri candidati hanno raccolto preferenze variabili, con Danilo Primiterra a 170 e Giuseppina Laselva a 153. Dario Marrocco ha totalizzato 124 preferenze, mentre Silvia Porreca ne ha avute 123. Matteo Di Cristofaro ha ottenuto 116, Emma Letta 114, e Alfonso Orsini 103. Gli ultimi della lista sono Mattia D'Onofrio con 83, Elisabetta Fusilli con 78
Lega Salvini ChietiLiberato Aceto – 419Paola Di Pietrantonio – 187Anna Lisa Bucci – 180Danilo Primiterra – 170Giuseppina Laselva – 153Dario Marrocco – 124Silvia Porreca – 123Matteo Di Cristofaro – 116Emma Letta – 114Alfonso Orsini – 103Mattia D'Onofrio – 83Elisabetta Fusilli – 78Assunta Perenich. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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