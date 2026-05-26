Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della coalizione Colantonio | l' elenco completo candidato per candidato

Notizia in breve

Tra le preferenze espresse nella coalizione, Liberato Aceto ha ottenuto 419 voti, seguito da Paola Di Pietrantonio con 187 e Anna Lisa Bucci con 180. Gli altri candidati hanno raccolto preferenze variabili, con Danilo Primiterra a 170 e Giuseppina Laselva a 153. Dario Marrocco ha totalizzato 124 preferenze, mentre Silvia Porreca ne ha avute 123. Matteo Di Cristofaro ha ottenuto 116, Emma Letta 114, e Alfonso Orsini 103. Gli ultimi della lista sono Mattia D'Onofrio con 83, Elisabetta Fusilli con 78