Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della coalizione di Legnini | l' elenco completo candidato per candidato

Notizia in breve

Per le elezioni comunali a Chieti del 2026, la coalizione di Legnini ha presentato un elenco di candidati e relative preferenze. Tra i nomi in lista, i più votati sono stati Francesco Ricci e Luca Caratelli, entrambi con 244 preferenze. Seguono Marco Femminella con 238 preferenze e Marco Marino con 190. Altri candidati hanno ottenuto preferenze inferiori, con Tania De Chellis e Chiara Maccione che si attestano rispettivamente a 82 e un numero non specificato.