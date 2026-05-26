Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della coalizione di Legnini | l' elenco completo candidato per candidato
Per le elezioni comunali a Chieti del 2026, la coalizione di Legnini ha presentato un elenco di candidati e relative preferenze. Tra i nomi in lista, i più votati sono stati Francesco Ricci e Luca Caratelli, entrambi con 244 preferenze. Seguono Marco Femminella con 238 preferenze e Marco Marino con 190. Altri candidati hanno ottenuto preferenze inferiori, con Tania De Chellis e Chiara Maccione che si attestano rispettivamente a 82 e un numero non specificato.
Sindaco Legnini Chieti 2026Francesco Ricci – 244 preferenzeLuca Caratelli – 244Marco Femminella – 238Marco Marino – 190Elda Capriotti – 185Desirè Lasca – 163Andrea Miccoli – 146Moreno Rocchio – 134Matilde Giammarco – 131Fabio Di Giuseppe – 92Tiziano Viani – 86Tania De Chellis – 82Chiara Maccione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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