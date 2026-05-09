Amministrative 2026 | Fratoianni a Chieti per sostenere il candidato sindaco Legnini i quartieri al centro del programma
Venerdì, la città ha visto una serie di incontri dedicati alla campagna elettorale per le Amministrative del 2026. Il candidato sindaco ha incontrato cittadini nei quartieri e ha partecipato a un evento presso il comitato di piazza Valignani. Nel pomeriggio, un’assemblea sulla sanità locale è stata organizzata dal Movimento 5 Stelle a San Martino, coinvolgendo un pubblico numeroso. Nel frattempo, un esponente di un partito di opposizione si è recato a Chieti per sostenere il candidato sindaco Legnini.
Giornata densa di incontri e confronto con la città, quella di venerdì, per il candidato sindaco Giovanni Legnini: dagli appuntamenti itineranti con la cittadinanza e al comitato di piazza Valignani, al partecipato incontro sulla sanità locale organizzato dal Movimento 5 Stelle a San Martino, per.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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