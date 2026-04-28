Elezioni comunali a Chieti | l' elenco completo di tutti i candidati

A Chieti, sei persone si presentano come candidati sindaco alle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. In caso di necessità, il ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. I cittadini sono chiamati a votare per scegliere il nuovo primo cittadino durante questa tornata elettorale.

Sei candidati sindaco, a Chieti, dove i cittadini andranno alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. Di seguito, è possibile consultare l'elenco completo dei candidati e delle liste a sostegno dei sei che aspirano alla carica di primo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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