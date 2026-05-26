Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della coalizione Carbone | l' elenco completo candidato per candidato
Per le prossime elezioni comunali a Chieti, la coalizione di Carbone ha presentato un elenco di candidati con le relative preferenze ottenute. La candidata più votata è Brunella Tontini con 59 preferenze, seguita da Agnese Rapposelli con 46. Tra gli altri candidati, Paolo Miccoli e Cesare Schiazza hanno ricevuto 41 preferenze ciascuno, mentre Alessandra Supino ha totalizzato 39. Gli altri candidati hanno ottenuto preferenze variabili tra 13 e 21.
Chieti SceglieBrunella Tontini – 59Agnese Rapposelli – 46Paolo Miccoli – 41Cesare Schiazza – 41Alessandra Supino – 39Giuseppe D'Atri – 34Antony Iacone – 21Antonietta Di Cristofaro – 18Vittorio Cimini – 18Marco D'Olimpo – 13Virginia Gaspare – 13Maria Grazia Costantino – 10Stefano D'Antino –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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