Comunali Chieti 2026 tutte le preferenze della coalizione Carbone | l' elenco completo candidato per candidato

Notizia in breve

Per le prossime elezioni comunali a Chieti, la coalizione di Carbone ha presentato un elenco di candidati con le relative preferenze ottenute. La candidata più votata è Brunella Tontini con 59 preferenze, seguita da Agnese Rapposelli con 46. Tra gli altri candidati, Paolo Miccoli e Cesare Schiazza hanno ricevuto 41 preferenze ciascuno, mentre Alessandra Supino ha totalizzato 39. Gli altri candidati hanno ottenuto preferenze variabili tra 13 e 21.