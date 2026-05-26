Dopo le elezioni comunali in circa 750 comuni, si registra un calo dell’affluenza e risultati contrastanti. Il centrodestra si afferma in alcune città strategiche, mentre il centrosinistra mantiene le posizioni nelle aree tradizionalmente loro favorevoli, come alcune città toscane e campane. Venezia sorprende con un risultato inaspettato a favore del centrodestra, mentre Reggio Emilia cambia colore politico. In Campania, un candidato del centrosinistra vince a Salerno.

Roma - Dopo il voto in quasi 750 comuni, affluenza in calo e risultati divisi: centrodestra forte nelle città chiave, centrosinistra tiene nelle roccaforti toscane e campane. Le elezioni comunali 2026 consegnano un quadro politico articolato, ma con alcuni segnali netti. Il centrodestra incassa risultati di peso a Venezia e Reggio Calabria, mentre il centrosinistra conferma la propria forza in diversi comuni della Toscana e ottiene successi significativi a Salerno, Pistoia, Prato e Mantova. Il dato nazionale dell’affluenza si ferma al 60,06%, quasi cinque punti in meno rispetto alla precedente tornata. Un calo che attraversa territori molto diversi e che conferma la difficoltà della politica nel riportare pienamente gli elettori alle urne, nonostante si votasse per sindaci e consigli comunali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Comunali, centrodestra avanti: Venezia sorprende, Reggio cambia colore, De Luca domina Salerno

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