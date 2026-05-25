Comunali exit poll | a Venezia Arezzo e Reggio Calabria avanti il centrodestra De Luca vince a Salerno

Secondo i primi exit poll, il centrodestra è in vantaggio a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria. A Salerno, invece, si prevede la vittoria al primo turno per un candidato del centrosinistra. I dati indicano anche che a Reggio Calabria e Arezzo il centrodestra potrebbe ottenere risultati positivi. Le proiezioni sono basate sui primi riscontri delle urne aperte durante le elezioni comunali. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

Comunali, primi exit poll: vittoria al primo turno per De Luca a Salerno e per il centrodestra a Reggio Calabria. Centrosinistra avanti a Prato Si prospetta un plebiscito per Vincenzo De Luca, tornato a candidarsi sindaco di Salerno. L'ex governatore della Campania - a capo di una coalizione di centrosinistra con diverse liste civiche (ma non il simbolo del Pd) - secondo il primo exit poll di Opinio-Rai si attesterebbe tra il 56 e il 60% dei consensi. Staccatissimi gli sfidanti: Gherardo Maria Marenghi (centrodestra) e Franco Massimo Lanocita (M5S-Avs) sono dati entrambi tra il 14 e il 18%. Urne chiuse, dalle ore 15, per il turno annuale delle elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Elezioni comunali 2026, exit poll: a Venezia avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno

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