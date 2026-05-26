Comunali ‘campo largo’ rilancia | i conti dopo i ballottaggi

Dopo i risultati dei ballottaggi, il fronte del 'campo largo' si presenta con nuovi margini di vantaggio. I dati ufficiali mostrano che le coalizioni di centrosinistra hanno ottenuto vittorie significative in diverse città, consolidando le posizioni acquisite al primo turno. Le percentuali di voto confermano una tendenza verso il centro-sinistra, con una crescita di consensi rispetto alle consultazioni precedenti. I risultati sono stati comunicati ufficialmente dai rappresentanti delle liste coinvolte.

Roma, 26 mag. (askanews) – Il colpo nel ‘campo largo’ è stato accusato, al di là delle dichiarazioni ufficiali, perché la vittoria a Venezia era davvero sembrata a portata di mano, ma adesso i partiti di centrosinistra provano a rilanciare, per evitare che le comunali finiscano per smorzare la spinta del referendum. La parola d’ordine che tutti nel fronte progressista ripetono è “i conti si fanno dopo i ballottaggi”, l’obiettivo è oscurare il colpo mancato nella laguna con il conteggio finale dei comuni vinti e dei voti raccolti complessivamente. Ieri lo avevano detto a caldo Elly Schlein e Matteo Renzi, oggi lo ripete Giuseppe Conte: “È una tornata elettorale che non si è ancora conclusa, ci sono tanti ballottaggi, aspettiamo a tirare le conclusioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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