A Macerata si svolgerà un ballottaggio nelle elezioni comunali, mentre nelle altre città delle Marche il centrodestra ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative. In alcune località, nessun candidato del centrodestra ha superato il primo turno, portando a un’esigua rappresentanza alle successive votazioni. La regione, tradizionalmente considerata di area rossa, mostra segnali di cambiamento con un calo della presenza di candidati di centrodestra nelle competizioni principali. Le percentuali di voti e i dati ufficiali indicano una diminuzione del sostegno a forze di destra rispetto a passate consultazioni.

ANCONA Neanche gli aruspici erano riusciti a prevedere questo scenario. Nelle segrete stanze, il centrodestra confidava in un buon piazzamento al primo turno, per poi dare la zampata al secondo e difendere il poker di città conquistate negli ultimi anni. In realtà, non ce n’è stato troppo bisogno. A Senigallia la vittoria è arrivata senza bisogno di ballottaggio per l’uscente Massimo Olivetti (che ha sconfitto il capogruppo del Pd Dario Romano, alla testa del campo largo). A Macerata, Sandro Parcaroli è andato al ballottaggio al fotofinish, contro il centrosinistra e un Gianluca Tittarelli che si era dato già per sconfitto. E invece. La... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Comunali al centrodestra, solo Macerata al ballottaggio. Le Marche sempre meno rosse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,94%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggioA Macerata, durante la notte elettorale, Sandro Parcaroli ha ottenuto il 49,94% dei voti, sfiorando la vittoria al primo turno ma senza conquistarlo.

Elezioni comunali, finale incredibile a Macerata. Tittarelli si complimenta con Parcaroli, poi il ribaltone porta al ballottaggioA Macerata si deciderà al ballottaggio dopo un risultato molto stretto alle elezioni comunali.

Temi più discussi: Comunali 2026, il centrodestra parte avanti: Venezia può avere il sindaco più giovane della sua storia; Elezioni. In Lombardia si vota in 93 Comuni: la posta in gioco per centrodestra e centrosinistra; Comunali, il centrodestra tiene Venezia e prende Reggio Calabria al campo largo; DIRETTA COMUNALI. Ballottaggio thrilling a Castelfranco per il secondo posto. I Comuni più piccoli non cambiano colore.

Due mesi fa, gli italiani hanno risposto ad una domanda sulla giustizia. Oggi, hanno eletto i sindaci in 700 comuni. La prima volta, lo storytelling - ampiamente pompato dai media e nel quale la politica ha scelto di credere - era che il centrodestra era finito, e il x.com

Comunali, il centrodestra tiene Venezia e prende Reggio Calabria al campo largoAlle 15 la chiusura dei seggi nei quasi 750 Comuni italiani dove si è votato per le amministrative. Affluenza al 60%, in calo di quasi cinque punti. Cannizzaro e De Luca eletti al primo turno, a sorpr ... avvenire.it

Comunali, risultati in diretta. Venezia resta al centrodestra, vince Venturini. Salerno a De Luca, Prato e Pistoia al centrosinistraElezioni comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta minuto per minuto. Interessati quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande ... ilmessaggero.it

Farrer presenta One Nation come una vera minaccia elettorale piuttosto che solo una protesta reddit