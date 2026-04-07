Elezioni comunali a Salerno anche Potere al Popolo annuncia il suo candidato a sindaco

A Salerno si avvicinano le elezioni comunali e il numero di candidati alla carica di sindaco sale a sette. Tra loro si aggiunge anche il rappresentante di

Si tratta di Pio Antonio De Felice, 74enne già funzionario del Ministero della Giustizia, una vita nelle lotte sindacali a Salerno e non solo prima nelle RdB e successivamente nell’Unione Sindacale di Base Salgono a sette i candidati alla carica di sindaco di Salerno. Anche "Potere al Popolo!" sarà presente alle elezioni comunali di Salerno con il proprio simbolo ed un proprio candidato sindaco: si tratta di Pio Antonio De Felice, 74enne già funzionario del Ministero della Giustizia, una vita nelle lotte sindacali a Salerno e non solo prima nelle RdB e successivamente nell’Unione Sindacale di Base. A sostenerlo una lista di “donne e uomini, lavoratori e studenti, che vivono sulla propria pelle le conseguenze di una politica miope, volta alla coltivazione dei propri orticelli ed all’affermazione del proprio ego personale e politico”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Temi più discussi: Elezioni comunali, pronte le liste deluchiane: ecco i primi candidati. E spunta un simbolo a sorpresa; Elezioni comunali di Salerno, Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco; News: Elezioni comunali 2026 Pagani, il punto della situazione; Salerno. Elezioni comunali, Claudio D'Elia (M5S): ''Lanocita è la garanzia di libertà che aspettava. '.

Elezioni comunali a Salerno, schieramenti in ordine sparso, strada spianata a De LucaA due mesi dal rinnovo del Consiglio comunale, il quadro politico di Salerno è ormai definito. Salvo colpi di scena, saranno sei i candidati sindaco a contende ... gazzettadisalerno.it

Salerno. Elezioni comunali, Claudio D’Elia (M5S): Lanocita è la garanzia di libertà che aspettava. ‘Insieme per superare la politica di professione e rimettere al centro i cittadini.A seguito della presentazione ufficiale della candidatura a Sindaco dell'avvoc ... teleradio-news.it

LabTv. . Accordo ancora lontano all'interno del campo largo irpino in vista delle elezioni comunali di Avellino. E a meno di 20 giorni dalla presentazione ufficiale delle liste sul candidato sindaco si registra una forte divisione. La prima scelta del Pd resta quella - facebook.com facebook

Prato, ore decisive per le elezioni Comunali: sarà sfida tra l'ex sindaco Biffoni (centrosinistra) e il magistrato Sangermano (centrodestra) x.com