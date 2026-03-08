Durante un convegno alla Fondazione Rovati di corso Venezia, il rappresentante di Forza Italia ha annunciato di aver scelto il candidato sindaco per le elezioni comunali del 2026. L’evento si è svolto oggi, con la presenza di vari esponenti politici e cittadini interessati alle prossime scelte elettorali. La comunicazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la scena politica milanese.

Milano, 8 marzo 2026 – A parole si smarcano tutti, o quasi, magari tatticamente. Nei fatti, chissà. Alla Fondazione Rovati di corso Venezia, durante il convegno “Milano. Una storia che riparte“, Letizia Moratti coglie tutti di sorpresa e a metà mattina afferma che “oggi parte un laboratorio di riflessione sulla Milano che vogliamo, una città capace di crescere senza escludere nessuno. Tra i 30 illustri relatori presenti oggi (ieri, ndr) c’è il candidato sindaco di Forza Italia”. L’eurodeputata e presidente della Consulta nazionale degli azzurri non aggiunge altro e quando i cronisti le chiedono quale sia il nome giusto lei replica: “A voi scoprirlo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026, Forza Italia spiazza tutti: “Abbiamo il candidato sindaco”

