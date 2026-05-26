Il sindaco di Grazzanise ha ottenuto quasi il 100% dei voti alle elezioni comunali. La sua rielezione è avvenuta con un consenso unanime o quasi, rendendo il risultato senza contestazioni. La città, nota prima per l’aeroporto, si distingue ora per questa vittoria elettorale. Nessun altro candidato ha ottenuto risultati significativi. Le urne si sono chiuse con questa maggioranza schiacciante, senza segnalazioni di irregolarità o contestazioni.

Se fino a ieri Grazzanise (Caserta) era famosa come piccola città sede di aeroporto, da oggi può sfoderare un altro motivo di celebrità: quello di avere un sindaco eletto all’unanimità, o quasi. Enrico Petrella, l’uscente, nonché consigliere provinciale, è stato riconfermato alla guida del Municipio con il 98%. Ha rastrellato 3.896 voti, contro gli appena 91 dell’avversario Raffaele Di Resta. Merito suo e della lista “ Cento Passi “, evidente richiamo al mondo dell’associazionismo da cui Petrella proviene e nel quale vanta una militanza ventennale. E col quale continua a collaborare, ottenendone il coinvolgimento in alcuni progetti. Petrella porta all’incasso sei anni di buona amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Comunali, a Grazzanise rieletto il sindaco dei “Cento Passi” con quasi il 100% dei voti

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Si parla di: SPECIALE ELEZIONI. Plebiscito per Petrella che viene confermato sindaco di Grazzanise; Basso Volturno e Caleno al voto, sindaco eletto col 98%. La sfida nell’altro Comune.