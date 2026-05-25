Corrado Danesi nuovo sindaco di Parzanica con quasi il 70% dei voti

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Corrado Danesi è stato eletto nuovo sindaco di Parzanica con il 69,83% dei voti. Ha battuto il suo avversario, candidato di una lista opposta, che ha ottenuto il 30,17%. La vittoria è stata netta e il risultato è stato confermato dallo scrutinio delle schede. La consultazione elettorale si è conclusa con questa affermazione chiara di preferenze da parte degli elettori.

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La guida della lista civica “Forza popolare per Parzanica” si è imposto nettamente sul secondo candidato, Gian Pietro Paratico Corrado Danesi è il nuovo sindaco di Parzanica. Il candidato della civica “Forza popolare per Parzanica” ha raccolto il 69,83% delle preferenze, contro il 30,17% del candidato Gian Pietro Paratico, che correva per la lista “Parzanica Futura”. Sono 169 i cittadini che hanno espresso la propria preferenza per Danesi, 73 hanno scelto Paratico. In paese ha votato il 69,06% degli aventi diritto: 6 le schede nulle, 2 quelle bianche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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