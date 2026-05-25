Corrado Danesi nuovo sindaco di Parzanica con quasi il 70% dei voti

Corrado Danesi è stato eletto nuovo sindaco di Parzanica con il 69,83% dei voti. Ha battuto il suo avversario, candidato di una lista opposta, che ha ottenuto il 30,17%. La vittoria è stata netta e il risultato è stato confermato dallo scrutinio delle schede. La consultazione elettorale si è conclusa con questa affermazione chiara di preferenze da parte degli elettori.

La guida della lista civica “Forza popolare per Parzanica” si è imposto nettamente sul secondo candidato, Gian Pietro Paratico Corrado Danesi è il nuovo sindaco di Parzanica. Il candidato della civica “Forza popolare per Parzanica” ha raccolto il 69,83% delle preferenze, contro il 30,17% del candidato Gian Pietro Paratico, che correva per la lista “Parzanica Futura”. Sono 169 i cittadini che hanno espresso la propria preferenza per Danesi, 73 hanno scelto Paratico. In paese ha votato il 69,06% degli aventi diritto: 6 le schede nulle, 2 quelle bianche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corrado Danesi candidato sindaco a Parzanica: “Le priorità per il paese”A Parzanica si avvicinano le elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio, con due liste in corsa.

Enrico Grechi eletto sindaco di Orciano Pisano (con il 94% dei voti)Enrico Grechi ha ottenuto il 94,43% dei voti alle elezioni comunali di Orciano Pisano.

Temi più discussi: Elezioni 2026: Clusone, Sorisole, Cividate, i comuni dove si vota. Otto sindaci ci riprovano, soltanto due le candidate; Elezioni in 14 Comuni bergamaschi: a Fuipiano, Mezzoldo e Valleve si sfida il quorum; Gazzaniga il candidato sindaco Antonio Baleri | Le priorità per il paese.

Corrado Danesi nuovo sindaco di Parzanica con quasi il 70% dei votiCorrado Danesi è il nuovo sindaco di Parzanica. Il candidato della civica Forza popolare per Parzanica ha raccolto il 69,83% delle preferenze, contro il 30,17% del candidato Gian Pietro Paratico, ... bergamonews.it

Corrado Danesi candidato sindaco a Parzanica: Le priorità per il paeseAlle comunali del 24 e 25 maggio le liste in campo sono due: da una parte Forza popolare per Parzanica che punta sul candidato sindaco Corrado Danesi e dall’altra Parzanica Futura guidata dal cand ... bergamonews.it