Andreano cala il tris | rieletto sindaco di Casalvecchio di Puglia con il 75% dei voti

Notizia in breve

Noè Andreano è stato rieletto sindaco di Casalvecchio di Puglia con il 75,84% dei voti, ricevendo 791 preferenze. È alla sua terza nomina consecutiva. La lista Ri-Generazione ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto alle altre liste in corsa. La consultazione si è conclusa con questa vittoria schiacciante. Non ci sono stati altri dettagli sui risultati delle singole liste o sui numeri di votanti.