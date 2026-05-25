Andreano cala il tris | rieletto sindaco di Casalvecchio di Puglia con il 75% dei voti
Noè Andreano è stato rieletto sindaco di Casalvecchio di Puglia con il 75,84% dei voti, ricevendo 791 preferenze. È alla sua terza nomina consecutiva. La lista Ri-Generazione ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto alle altre liste in corsa. La consultazione si è conclusa con questa vittoria schiacciante. Non ci sono stati altri dettagli sui risultati delle singole liste o sui numeri di votanti.
È tre volte sindaco di Casalvecchio di Puglia Noè Andreano. La sua Ri-Generazione incassa 791 voti, pari al 75,84%. Il vice presidente Anci Puglia straccia l’avversario Luigi Simone di Casalvecchio Democratica. Il contendente si ferma al 24,16% (252 voti).Un risultato plebiscitario conferma la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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