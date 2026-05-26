Il leader del centrodestra ha dichiarato che la coalizione gode di buona salute e che il referendum previsto nel 2026 sarà diverso dal voto politico. Ha inoltre affermato che il centrodestra ha ottenuto vittorie in diverse città, tra cui Venezia e Reggio Calabria, quest’ultima storicamente considerata un territorio di centrosinistra. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione politica attuale e sulla differenza tra le elezioni amministrative e le consultazioni referendarie.

“Mica abbiamo vinto solo a Venezia. Abbiamo vinto da diverse parti, anche a Reggio Calabria, che era il feudo della sinistra. Gli elettori la pensano diversamente da come scrive qualcuno e da quello che dice la propaganda della sinistra. Quello che fa fede è la volontà del popolo, che credo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Confindustria. “Vuol dire che il voto del referendum non aveva nulla a che vedere con il voto politico. Credo che la smentita sia questa”, ha aggiunto Tajani, “siamo soddisfatti dei risultato, Forza Italia cresce ovunque, anche dove non abbiamo vinto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Comunali 2026, Tajani: “Buona salute centrodestra, referendum diverso da voto politico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Comunali, Tajani: Risultati dimostrano che referendum non era voto politico

Notizie e thread social correlati

Comunali, il centrodestra sorride: Reggio e Venezia cambiano lo scenario nazionale politicoIn quasi 750 comuni italiani si sono chiuse le urne, con una diminuzione della partecipazione.

Elezioni comunali, Gagliano: "Centrodestra fermo al palo. Il candidato? Servono coraggio politico ed esperienza"A pochi mesi dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, Salvatore Gagliano, ex consigliere comunale e regionale di centrodestra, esprime...

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026: sfida aperta e test nazionale per Meloni e Schlein, ecco le città chiave del voto; Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere; Elezioni Comunali 2026, exploit del Cdx a Venezia e Reggio Calabria. Meloni: Crollo rimandato; Elezioni comunali 2026, oltre sei milioni al voto: dai candidati alle alleanze, cosa sapere.

Elezioni comunali 2026, Tajani: Centrodestra gode di ottima salute, Forza Italia cresce ovunqueMi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute, anche dal punto di vista amministrativo. In genere il centrodestra è più debole rispetto alla situazione di pol ... ilgiornale.it

Eletti Pd Venezia, risultati nomi consiglieri Comunali 2026 | Voti, preferenze e seggi con Andrea MartellaEletti PD Venezia, preferenze consiglieri alle Elezioni Comunali di 2026: nomi, seggi sindaco e liste. Tutti i dati nel nuovo Consiglio Comunale ... ilsussidiario.net