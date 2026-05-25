In quasi 750 comuni italiani si sono chiuse le urne, con una diminuzione della partecipazione. Il centrodestra guida le città principali di Reggio e Venezia, influenzando lo scenario politico nazionale. Il centrosinistra mostra parità o vantaggi in alcuni centri come Salerno, Prato e Pistoia. Lo spoglio dei voti è ancora in corso.

Roma - Urne chiuse in quasi 750 comuni: affluenza in calo, centrodestra avanti in città chiave, centrosinistra competitivo tra Salerno, Prato e Pistoia mentre prosegue lo spoglio. Lo spoglio delle elezioni comunali 2026 è entrato nel vivo dopo la chiusura dei seggi alle 15 nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. I primi dati, tra exit poll, proiezioni e sezioni scrutinate, disegnano un quadro articolato, con il centrodestra in evidenza a Reggio Calabria e Venezia, mentre il centrosinistra consolida posizioni importanti a Salerno, Prato, Pistoia e Mantova. Il dato nazionale sull’affluenza si ferma al 60,06%, in calo di quasi cinque punti rispetto alla precedente tornata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Comunali, il centrodestra sorride: Reggio e Venezia cambiano lo scenario nazionale politico

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