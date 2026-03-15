Elezioni comunali Gagliano | Centrodestra fermo al palo Il candidato? Servono coraggio politico ed esperienza

A pochi mesi dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, Salvatore Gagliano, ex consigliere comunale e regionale di centrodestra, esprime preoccupazione sulla situazione dei candidati e del panorama politico locale. Attraverso il suo profilo Facebook, sottolinea che il centrodestra sembra fermo e privo di una leadership decisa, evidenziando la necessità di coraggio politico ed esperienza per affrontare le prossime sfide elettorali.

L'ex consigliere comunale e regionale fa un monito sui social affinchè i partiti decidano quanto prima il candidato sindaco per la città non risparmiando critiche politiche A pochi mesi dalle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, Salvatore Gagliano, ex consigliere comunale e regionale di centrodestra, candidato alle ultime elezioni regionali con Fratelli d'Italia, lancia attraverso il suo profilo Facebook un severo monito sullo stato del centrodestra in città. In una riflessione pubblicata domenica, Gagliano sottolinea come la mancanza di programmazione e di figure locali di riferimento stia mettendo la coalizione in una posizione di forte svantaggio rispetto a Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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