Comunali 2026 non vince nessuno Tutto rimandato alle Politiche

Alle elezioni comunali di quest'anno nessun candidato ha ottenuto una vittoria netta, con il risultato che le decisioni sono rimandate alle elezioni politiche. I risultati sono stati considerati pari, senza un chiaro vincitore o sconfitto, lasciando in sospeso l’esito finale. La mancanza di un risultato decisivo ha portato a un rinvio delle scelte politiche, con le speranze di una risoluzione più definita alle prossime elezioni nazionali.

Roma, 26 maggio 2026 – Il risultato politico è uno 0-0. O, al massimo, un 1-1. Nessun vincitore netto, nessuno sconfitto davvero. In politica, si sa, nessuno ammette mai di perdere. Ma questa volta la formula regge più del solito. Con il campionato appena finito, la metafora calcistica aiuta a leggere le elezioni comunali 2026: il centrodestra può rivendicare due successi pesanti, Venezia e Reggio Calabria; il centrosinistra, però, non arretra ovunque e tiene o conquista città importanti come Prato, Pistoia e Mantova. A Salerno, poi, il ritorno di Vincenzo De Luca racconta più la forza di un consenso personale che quella di una coalizione nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Elezioni 2026, dove e quando si vota

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