Comunali 2026 afflunza in calo al 14,7% | il dato alle 12 e il precedente Oggi e domani alle urne 6,3 milioni di elettori | i test prima delle Politiche

Alle 12, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali si è attestata al 14,7 per cento, secondo i dati raccolti da quasi tutte le sezioni. Oggi e domani sono chiamati alle urne circa 6,3 milioni di elettori, considerati come una prova in vista delle prossime elezioni politiche. La partecipazione si mantiene bassa rispetto a elezioni precedenti in questa fase della giornata.

Alle 12 l’affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,7% in base ai dati di quasi tutte le 6.278 sezioni raccolti dal sito Eligendo. Il dato precedente riportato a livello italiano è del 15,75. Dalle 7 di oggi domenica 24 maggio si apre la due giorni delle Amministrative che porterà ai seggi circa 6,3 milioni di italiani, chiamati a rinnovare le giunte di 749 Comuni, di cui 661 nelle Regioni a statuto ordinario e i restanti in quelle a statuto speciale. I riflettori, da Nord a Sud, sono accesi soprattutto su 18 capoluoghi di Provincia: Venezia in Veneto, Reggio Calabria e Crotone in Calabria, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, oltre a Messina, Enna e Agrigento in Sicilia. 🔗 Leggi su Open.online

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Al via la sfida delle urne: Augusta, Lentini e Floridia scelgono il loro futuro

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