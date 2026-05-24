Comunali 2026 oggi e domani alle urne 6,3 milioni di elettori | i test prima delle Politiche In quali città si vota e dove c’è anche Vannacci

Oggi e domani si svolgono le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani, coinvolgendo circa 6,3 milioni di elettori. La consultazione riguarda il rinnovo delle giunte comunali, di cui 661 in Regioni a statuto ordinario e il resto in quelle a statuto speciale. Tra i comuni interessati, ci sono alcune città dove si registra la presenza di un candidato con il nome di Vannacci. Le urne sono aperte per due giorni consecutivi, in una delle prime prove elettorali prima delle elezioni politiche.

Si apre questa domenica la due giorni delle amministrative che porterà ai seggi circa 6,3 milioni di italiani, chiamati a rinnovare le giunte di quasi 750 Comuni, di cui 661 nelle Regioni a statuto ordinario e i restanti in quelle a statuto speciale. I riflettori, da Nord a Sud, sono accesi soprattutto su 18 capoluoghi di Provincia: Venezia in Veneto, Reggio Calabria e Crotone in Calabria, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, oltre a Messina, Enna e Agrigento in Sicilia. Test per le coalizioni tra Venezia e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Barbero spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026, l’Italia alle urne: oltre 6,6 milioni di elettori al voto per il test dei sindaciOggi e domani, più di 6,6 milioni di cittadini italiani si recano alle urne per le elezioni comunali del 2026.

Elezioni comunali 2026, dove si vota in Italia e come il 24 e 25 maggio: i comuni alle urne e i sondaggiIl 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni comunali in Italia, coinvolgendo oltre 750 Comuni.

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, tutti i numeri e dove votare; Dove, quando, per cosa si vota alle elezioni comunali 2026. Date, orari, città e perché sono importanti per partiti e coalizioni; Elezioni Comunali Lazio 2026: come e dove si vota il 24 e 25 maggio; Elezioni Amministrative 2026: trasferito il materiale elettorale nelle sezioni del territorio comunale.

Elezioni comunali 2026. Daniele Saia è appoggiato dalla lista Nuovo sogno agnonese, Marco Cacciavillani presenta la lista Agnone al futuro rainews.it/tgr/molise/vid… #ioseguoTgr x.com

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, oggi urne aperte dalle 7 alle 23: l'affluenza e i risultati in direttaQuasi 750 comuni interessati di cui 18 capoluoghi, oltre 6,6 milioni elettori italiani chiamati alle urne: numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un ... ilmattino.it

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Venezia sfida tra Martella e Venturini, Vincenzo De Luca ci riprova a SalernoI risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it