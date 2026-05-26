I risultati parziali delle amministrative del 25 maggio 2026 indicano un quadro frammentato, con il centrodestra che conferma la sua presenza nei territori e il centrosinistra che osserva i dati nei diciotto capoluoghi di provincia coinvolti. I leader di centrodestra si dichiarano soddisfatti, mentre il Partito Democratico aspetta ancora di capire l’esito definitivo. Nessuna conferma ufficiale sui risultati finali, che saranno comunicati nei prossimi giorni.

I risultati parziali delle amministrative del 25 maggio 2026 mostrano un quadro frammentato, con il centrodestra che punta sulla tenuta territoriale e il centrosinistra che monitora i numeri nei diciotto capoluoghi di provincia coinvolti nel voto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato i suoi auguri per l’inizio del mandato ai sindaci appena eletti, sottolineando la rilevanza delle sfide che le comunità dovranno affrontare. Attraverso i suoi canali social, la premier ha inoltre ribadito la solidità della sua coalizione, dichiarando che il previsto declino della destra è stato semplicemente rimandato a un momento successivo. Sul fronte della Lega, il Vicepremier Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per l’andamento della tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comunali 2026: Meloni e Salvini soddisfatti, il Pd resta in attesa

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