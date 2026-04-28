Un sondaggio politico condotto da Swg il 28 aprile 2026 mostra un calo nelle intenzioni di voto per Fratelli d'Italia e Lega, mentre il Partito Democratico mantiene una certa stabilità. Secondo i dati raccolti, le preferenze degli italiani si sono spostate rispetto alle settimane precedenti, con variazioni nelle percentuali di consenso per i principali schieramenti. La rilevazione fornisce un quadro aggiornato delle tendenze politiche nel paese in vista delle prossime scadenze elettorali.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 28 aprile 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondaggio politico Swg martedì 28 aprile 2026, Meloni e Salvini in calo con FdI e Lega mentre il Pd è stabile

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