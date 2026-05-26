Il centrodestra non appare invincibile nelle prossime elezioni comunali del 2026, secondo quanto dichiarato. Fratoianni ha sottolineato che bisogna muoversi in modo strategico in tutto il Paese, considerando i risultati locali, che sono molto diversi tra loro. Ha aggiunto che le elezioni comunali rappresentano un insieme di risultati con molte specificità e variabili, e che ogni risultato va analizzato nel suo contesto.

“Le elezioni comunali sono un pallottoliere che mette in fila una serie di risultati fatti di tante diverse specificità. Se qualcuno pensava che le elezioni politiche fossero già vinte sbagliava, ma io l’ho detto il giorno dopo il referendum, sottolineando che 15 milioni di voti non possono essere considerati come un voto garantito, ma vanno conquistati e motivati”. Così Nicola Fratoianni, leader di AVS, commentando i risultati dell’ultimo turno di amministrative a margine dell’ assemblea generale di Confindustria, a Roma. Fratoianni definisce una “ delusione oggettiva ” la vittoria del centrodestra a Venezia, “dove tutti si aspettavano un... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Comunali 2026, Fratoianni: “Centrodestra non imbattibile, ma dobbiamo muoverci nel Paese”

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Comunali, Fratoianni: Risultato Venezia è delusione oggettiva, ma partita è aperta

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