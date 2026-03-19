Le comunali a Portici fanno divorziare Bonelli e Fratoianni

Alle elezioni comunali di Portici, i risultati elettorali hanno portato a una rottura tra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, entrambi leader di partito e coinvolti nella competizione locale. La tornata elettorale ha infatti evidenziato divergenze che hanno portato alla fine della collaborazione politica tra i due. La consultazione si è svolta nel contesto di una sfida elettorale che ha coinvolto vari attori politici della zona.

Farroni è sostenuto anche dalla sezione Alexander Langer dei Verdi di Portici, ma la scelta dei militanti è sconfessata dai vertici di del partito di Bonelli: “Europa Verde”, recita una nota diffusa in mattinata, “non ha mai deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Portici, Ferdinando Farroni. Una presunta alleanza dei Verdi con Sinistra italiana è destituita di qualunque fondamento. A Portici esiste un’unica rappresentanza riconosciuta di Europa Verde – Verdi, che ha legittimamente assunto scelte diverse. Ogni eventuale richiamo a sezioni, gruppi o riferimenti riconducibili a Europa Verde – Verdi al di fuori degli organismi dirigenti legittimi risulterebbe pertanto improprio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le comunali a Portici fanno “divorziare” Bonelli e Fratoianni Articoli correlati “Io, Fratoianni e le nostre famiglie minacciati di morte”: la denuncia di Bonelli che mostra in Aula le lettere ricevute – Video“Leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l’immagine dell’efferato omicidio di Quentin” e “mi riferisco anche al ministro... Iran: Bonelli-Fratoianni, 'aderiamo a manifestazione in Campidoglio'Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Aderiamo convintamente alla manifestazione in Campidoglio a Roma di venerdì 16. Una selezione di notizie su Le comunali a Portici fanno divorziare... Temi più discussi: A Portici Fernando Farroni lancia la sua candidatura a sindaco; Sotto i portici del Municipio in Piazza Unità d'Italia scopertura della targa commemorativa degli eventi del 30 aprile 1945; Portici di Bologna a portata di mano; Domenica è la Giornata per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, Pandolfi: Coinvolgono milioni di giovani, serve fare di più. A Portici Fernando Farroni lancia la sua candidatura a sindacoSi è tenuta oggi nella Villa Fernandes di Portici (Napoli) la conferenza stampa in cui Fernando Farroni ha raccolto la richiesta delle forze civiche e politiche della coalizione progressista di guidar ... ansa.it Portici, Fernando Farroni primo candidato sindaco: addio al campo largo nasce l’alleanza anti-PdÈ Fernando Farroni il primo candidato a sindaco nella città della Reggia. La conferma è arrivata ieri mattina a Villa Fernandes, nel corso di una conferenza stampa in ... ilmattino.it Stai camminando sotto un record mondiale. Non lo sa quasi nessuno, neanche chi ci vive da trent'anni. A Bologna, ogni volta che passi sotto un portico, stai attraversando la più lunga rete di portici coperti continui del pianeta. Sessantadue chilometri. Per capir - facebook.com facebook