Tisg crisi dell’indotto Numerosi lavoratori gia in cassa integrazione

La Tisg sta attraversando una crisi che ha portato molti lavoratori già in cassa integrazione. Diverse aziende dell’indotto, in particolare quelle legate al settore nautico, si trovano in situazioni di difficoltà. La Cna ha espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze di questa crisi sulle piccole imprese coinvolte nel cantiere di Giovanni Costantino.

Numerose aziende a rischio. E’ l’allarme della Cna che sulla crisi che ha investito il cantiere di Giovanni Costantino evidenzia preoccupazione per le piccole imprese dell’indotto della nautica. Secondo il direttore di Cna Paolo Ciotti sono numerose le aziende a rischio con la procedura di composizione negoziata della crisi da parte di The italian sea group. "Diverse imprese associate – scrive Ciotti – hanno segnalato l’avvio, da parte del cantiere, di un percorso di interlocuzione con i creditori e confronti con alcuni clienti per la valutazione dei contratti e delle costruzioni. La composizione negoziata, avviata il 16 marzo per riequilibrare una situazione finanziaria compromessa, prevede la sospensione di azioni esecutive e giudiziarie nei confronti dell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tisg, crisi dell’indotto. Numerosi lavoratori gia in cassa integrazione Articoli correlati Crisi automotive, l'allarme di Fim-Cisl Puglia: "Diverse vertenze e indotto ancora in cassa integrazione”Il comparto metalmeccanico pugliese continua a fare i conti con una fase complessa, tra crisi dell’indotto automotive, vertenze aperte e aziende... Crisi Aza Corp e lavoratori in cassa integrazione, Pd: «Azienda patrimonio di competenze»Il Partito Democratico di Fiorenzuola esprime profonda preoccupazione per la delicata fase che sta attraversando la Aza Corp, realtà storica del... Tutto quello che riguarda Tisg crisi dell'indotto Numerosi... Temi più discussi: Tisg, crisi dell’indotto. Numerosi lavoratori gia in cassa integrazione; TISG, scontro con CGIL sulla crisi del gruppo guidato da Giovanni Costantino; Crisi Tisg, allarme per l’indotto: In cantiere sempre meno lavoratori e quasi assenti i fornitori strategici; The Italian Sea Group tratta con 17 armatori per recuperare soldi. TISG, scontro con CGIL sulla crisi del gruppo guidato da Giovanni CostantinoDopo l’apertura della composizione negoziata, si acuisce il confronto tra azienda e sindacati sulla situazione del cantiere di Marina di Carrara. Divergenze su attività operative, presenza dei fornito ... pressmare.it The Italian Sea, acque in tempestaDopo l’annuncio della composizione negoziata della crisi, l’azione del produttore di yacht è affondata sotto quota 1 euro dai massimi sopra 11 di marzo ... repubblica.it Crisi a TISG: scontro con la CGIL e accuse dirette ai vertici nell’azienda nautica! #TISG #CrisiAziendale #CGIL #TheItalianSeaGroup #GiovanniCostantino #Nautica #Lavoro #Sindacati x.com Occultata la reale gestione delle commesse, il sistema è stato eluso in modo fraudolento”, afferma una nota di Tisg. Articolo completo https://www.t24economia.it/art/the-italian-sea-group-costantino-denuncia-ex-dirigenti-apicaliutm_source=facebook&utm_ - facebook.com facebook