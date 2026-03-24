L'acquisto del dolce andrà a sostenere il lavoro di Emergency nei fronti di guerra nella Striscia di Gaza, in Ucraina e in Sudan Un acquisto simbolico che può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza. Questo fine settimana, anche a Ravenna, acquistando la "Colomba di Pace" di Emergency si potranno sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo. Emergency da più di 30 anni opera in zone colpite dai conflitti e porta cure mediche gratuite alle vittime che, nella maggioranza dei casi, sono civili. Oggi è attiva in nove paesi nel mondo e finora ha offerto assistenza a tredici milioni di persone. Acquistare il dolce tipico della Pasqua sarà quindi un modo per supportare il lavoro della ong nei fronti di guerra, come nella Striscia di Gaza, in Ucraina e in Sudan. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Nelle piazze arriva la "Colomba di Pace" di Emergency: il gesto solidale a sostegno dell'attività dell'ong

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