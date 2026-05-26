Competenze esportate La Valchiavenna fulcro dell’eccellenza

Un accordo tra la Provincia di Sondrio, la Comunità montana della Valchiavenna e i Comuni di Piuro e Novate Mezzola prevede il finanziamento di un progetto di ricerca triennale. Il focus dello studio è sulle emigrazioni professionali e di eccellenza provenienti dall’area alpina e prealpina. La Valchiavenna sarà il centro di questa iniziativa, che mira a analizzare i flussi di competenze che si spostano dall’area.

Provincia di Sondrio, Comunità montana della Valchiavenna e i Comuni di Piuro e Novate Mezzola hanno siglato un accordo per finanziare il progetto di ricerca triennale intitolato " Emigrazioni professionali e d’eccellenza dall’area alpina e prealpina ". E per sostenere questa operazione culturale e scientifica, di rilievo europeo, sono stati stanziati 60.000 euro. Il focus sarà sul periodo compreso tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo. L’intero coordinamento del progetto è affidato all’associazione Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro. La direzione scientifica è guidata da Guglielmo Scaramellini, già professore ordinario di Geografia presso l’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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