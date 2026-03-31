Lombardia fulcro d’Europa

La Lombardia si configura come un punto strategico in Europa grazie alle sue infrastrutture di trasporto. La regione dispone di vie di terra e d'acqua che collegano diverse zone del continente. Questi collegamenti sono fondamentali per il movimento di merci e persone, contribuendo alla dinamica economica e logistica della regione. Le infrastrutture rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo e la connettività europea.

Vie di terra ma anche d'acqua: le infrastrutture sono uno dei punti cardine dello sviluppo della Lombardia, come ha sottolineato il governatore Attilio Fontana nel suo intervento di ieri all'evento organizzato da Il Giornale e Moneta: «Sono il mezzo attraverso cui si devono fare le scelte industriali e da cui passa lo sviluppo di Paesi e di territori». «La Lombardia ha detto il presidente - non solo geograficamente è all'interno di una serie di passaggi obbligati, ovvero tre corridoi che la collegano al Nord e uno che unisce Est e Ovest, ma è anche la manifattura d'Italia e d'Europa e ha quindi la necessità fisiologica che ci siano opere infrastrutturali interconnesse fra loro e che diano la possibilità di trovare alternative in caso di problemi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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