Compensi accessori 2025 2026 entro il 31 agosto | Anquap chiede il caricamento delle risorse FMOF sui POS

Entro il 31 agosto devono essere caricati sui POS delle scuole i fondi FMOF, necessari per il pagamento dei compensi accessori 20252026. Anquap ha chiesto di accelerare questa operazione per consentire il regolare pagamento delle risorse. La richiesta riguarda le scuole che devono ricevere le somme aggiuntive per il personale scolastico. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui tempi o sulle modalità di caricamento.

Anquap sollecita il caricamento delle risorse FMOF sui POS delle scuole per consentire il pagamento dei compensi accessori relativi all’anno scolastico 20252026. Con una nota indirizzata ai competenti uffici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’associazione richiama l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, disposta con nota prot. n. 9110 del 30 settembre 2025 sulla base del CCNI del 29 settembre 2025. Anquap ricorda che le scuole devono erogare entro il 31 agosto i compensi per le attività previste dal contratto integrativo di istituto. Per rispettare la scadenza, è necessario che gli importi spettanti siano caricati sui singoli POS e sui relativi piani gestionali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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almeno quando lavoro con i festival ci danno apposta un range nel contratto perché dipende da quando arrivano i fondi, quindi boh compenso erogato tra settembre 2025 e giugno 2026 per esempio, ma che cazzo di scusa ha questo sfruttatore che vice a du x.com

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