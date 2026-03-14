Secondo ciclo sostegno Indire escluso il 2025 26 Tre anni negli ultimi otto entro il 31 agosto 2025

Per l'anno scolastico 202527, il secondo ciclo di sostegno gestito dall'Indire e dall'Università prevede requisiti di accesso specifici, mentre il ciclo precedente, escluso il 202526, si è concentrato su tre anni negli ultimi otto, con termine il 31 agosto 2025. La normativa stabilisce le condizioni per l'accesso e il periodo di validità delle certificazioni di sostegno.

Secondo ciclo Sostegno IndireUniversità per l'anno scolastico 202527: il requisito di accesso completo per art. 6 triennalisti. L'articolo Secondo ciclo sostegno Indire, escluso il 202526. Tre anni negli ultimi otto entro il 31 agosto 2025 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Sostegno, secondo ciclo INDIRE per docenti con tre anni di servizio. No 2025/26, solo specifico, serve titolo di studio. Pillole di Question TimeNel question time del 17 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di... Secondo ciclo sostegno Indire, servizio a.s. 2025/26 utile per acquisire 36 CFU e non 48Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è... Tutti gli aggiornamenti su Secondo ciclo Temi più discussi: Percorso Secondo ciclo sostegno: bando Indire scade 20 marzo 2026 ore 13, ecco tutti i posti nelle Università [LO SPECIALE]; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; Percorsi sostegno INDIRE, secondo ciclo: conclusione in tre mesi per sciogliere la riserva GPS entro il 30 giugno 2026; Sostegno, INDIRE Secondo ciclo: 3 mesi per concludere i percorsi così da conseguire il titolo e sciogliere la riserva entro il 30 Giugno 2026. Pubblicato il Nuovo Decreto: ecco le novità (Scarica PDF). Sostegno Indire secondo ciclo, proroga fino al 16 marzo per rinunciare al contenzioso titolo estero. NotaSecondo ciclo sostegno Indire: il Ministero ha prorogato al 16 marzo il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decret ... orizzontescuola.it Secondo ciclo speciale sostegno, nessuna differenza in GPS e concorsi tra il titolo conseguito presso Indire e quello delle UniversitàSecondo ciclo percorsi specializzazione sostegno riservati ai docenti con determinati requisiti di servizio (art. 6) e titolo estero (art.7) ... orizzontescuola.it Sono aperte le iscrizioni per il secondo ciclo indire: per chi si era già iscritto al primo ciclo Indire statale con 3 anni di specializzazione su sostegno ma non è rientrato per il numero dei posti deve adesso inviare una nuova domanda di iscrizione con relativo pa - facebook.com facebook Secondo ciclo sostegno Indire, aperte le iscrizioni: scadenza 20 marzo ore 13 x.com