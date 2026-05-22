DSGA ad interim su posto vacante chiarimento sui compensi | pagamento a carico delle RTS e non del FMOF

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali è stato affrontato il tema dei compensi per il DSGA ad interim assegnato a un incarico vacante. È stato chiarito che il pagamento di tali compensi sarà a carico delle RTS e non del Fondo per le risorse ordinarie e straordinarie del settore. La questione riguarda la gestione economica di questa figura e le modalità di copertura delle spese previste per l’incarico temporaneo.

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Nel corso dell’incontro tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali, svoltosi il 21 maggio 2026 e dedicato all’applicazione del contratto sul FMOF e ai compensi accessori per il personale di segreteria impegnato nelle pratiche pensionistiche, è arrivato un chiarimento atteso dalle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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