Compasso d’Oro alla carriera | il design friulano premiato a Milano

A Milano, la creative director di Moroso, azienda di arredamento con sede a Tavagnacco, ha ricevuto il Compasso d’Oro alla carriera. Il premio è stato consegnato durante un evento dedicato al design. Moroso, tra le aziende friulane più riconosciute nel settore, è nota per i suoi prodotti di alta qualità. La premiazione riconosce la carriera e il contributo nel campo del design.

Patrizia Moroso ha ricevuto a Milano il Compasso d’Oro alla carriera. Il riconoscimento è stato assegnato alla creative director di Moroso, azienda di arredamento con sede a Tavagnacco, tra le realtà friulane più conosciute nel settore del design. Il premio, istituito nel 1954 e promosso da Adi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano Design Week 2026: tra Compasso d’Oro e nuovi mondi nel museoDurante la Milano Design Week 2026, l’ADI Design Museum, situato in Piazza Compasso d’Oro 1, si prepara ad accogliere visitatori con una serie di...

Leggi anche: Design: gli occhiali acustici Nuance Audio vincono il Compasso d’oro

Temi più discussi: Compasso d’Oro 2026: lampade, robot, microcar e progetti sociali tra i vincitori del più importante premio di design; Compasso d’Oro 2026, i premiati e il design come lettura critica del mondo; Chi sono i vincitori dei Compassi d’Oro 2026 assegnati alle migliori invenzioni di design; Compasso d’Oro 2026: premiati all’Adi Design Museum anche Salone del Mobile, Atm e Ied.

Lorenzo Delladio riceve il premio Compasso d’Oro alla Carriera dlvr.it/TSjHCy x.com

Il Compasso d’Oro alla carriera al Cavalier Giovanni Arvedi: la premiazione a MilanoUn tributo alla visione imprenditoriale, alla cultura del fare e alla capacità di coniugare industria, innovazione e mecenatismo. A ... cremonaoggi.it

Compasso d’Oro 2026: tutti i vincitoriLampade, divani, microcar elettriche, progetti sociali e molto altro: ecco tutti i vincitori, le menzioni d’onore e i premi alla carriera del Compasso d’Oro 2026. living.corriere.it