Design | gli occhiali acustici Nuance Audio vincono il Compasso d’oro

Notizia in breve

Gli occhiali acustici Nuance Audio sono stati premiati con il Compasso d’oro. Si tratta di un dispositivo che combina funzioni visive e uditive, integrando tecnologia medica in un accessorio quotidiano. La caratteristica principale è la capacità di migliorare l’udito senza compromettere l’aspetto estetico. A differenza di accessori estetici tradizionali, sono progettati per offrire anche benefici clinici, come il supporto alla percezione sonora.