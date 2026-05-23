Design | gli occhiali acustici Nuance Audio vincono il Compasso d’oro
Gli occhiali acustici Nuance Audio sono stati premiati con il Compasso d’oro. Si tratta di un dispositivo che combina funzioni visive e uditive, integrando tecnologia medica in un accessorio quotidiano. La caratteristica principale è la capacità di migliorare l’udito senza compromettere l’aspetto estetico. A differenza di accessori estetici tradizionali, sono progettati per offrire anche benefici clinici, come il supporto alla percezione sonora.
? Domande chiave Come può un paio di occhiali integrare vista e udito?. Cosa rende questo dispositivo medico diverso dai comuni accessori estetici?. Perché il premio celebra proprio la visione di Leonardo Del Vecchio?. Come cambierà il mercato dei wearable tecnologici grazie a questa innovazione?.? In Breve Premio assegnato in occasione del novantunesimo anniversario di Leonardo Del Vecchio.. Mostra fotografica Sguardi che cambiano il mondo ad Agordo fino al 4 luglio.. Partecipazione di Nicoletta Zampillo, Maria Lorraine Berton e del sindaco Roberto Chissalè.. Tecnologia a conduzione aerea per utenti con perdite uditive da lievi a moderate.. L’innovazione tecnologica di EssilorLuxottica riceve il massimo riconoscimento internazionale: gli occhiali acustici Nuance Audio hanno conquistato il Compasso d’oro presso l’ADI Design Museum. 🔗 Leggi su Ameve.eu
7- Sei mesi con gli occhiali per sentire meglio: il mio resoconto sui Nuance Audio | Maggiolina
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