Milano Design Week 2026 | tra Compasso d’Oro e nuovi mondi nel museo

Durante la Milano Design Week 2026, l’ADI Design Museum, situato in Piazza Compasso d’Oro 1, si prepara ad accogliere visitatori con una serie di esposizioni e eventi dedicati al mondo del design. La manifestazione si concentra sulla connessione tra passato e futuro, mettendo in mostra opere storiche e creazioni innovative, oltre a inaugurare nuove installazioni nel museo. La settimana si svolge nel centro di Milano, coinvolgendo diverse location e protagonisti del settore.

L’ADI Design Museum di Milano, situato in Piazza Compasso d’Oro 1, apre le porte per la Milano Design Week 2026 con un programma denso che intreccia storia, innovazione e architettura. Dal 20 al 26 aprile, la struttura ospiterà una serie di esposizioni e incontri, tra cui la mostra dei finalisti del XXIX Compasso d’Oro, il debutto italiano della designer giapponese Haruka Misawa e l’installazione ICOSAEDRO di Mario Botta. Il cuore pulsante della programmazione riguarda i candidati al prestigioso premio fondato nel 1954 su un’idea di Gio Ponti. I prodotti esposti rappresentano le nuove traiettorie del design, interpretando i cambiamenti sociali attraverso linguaggi visivi evoluti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Design Week 2026: tra Compasso d’Oro e nuovi mondi nel museo Notizie correlate Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e designQuando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un... Alla Milano Design Week 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autoreÈ un’installazione immersiva in tre stanze, realizzata in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026. Milano Design Week 2026: gli appuntamenti food da non perdere nella settimana più contemporanea della cittàDal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica ... vanityfair.it Milano Design Week, salgono affitti: fino a 5.460 euro a settimana. Cifre zona per zonaLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano Design Week, salgono affitti: fino a 5.460 euro a settimana. Cifre zona per zona ... tg24.sky.it Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. - facebook.com facebook In occasione della Milano Design Week riapre al pubblico il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, offrendo a tutti i visitatori (su registrazione) la possibilità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, totalmente gratuita. x.com