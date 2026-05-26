Nel fine settimana del 23 e 24 maggio si è svolto il 4° Gran Premio di Compak Sporting, con la partecipazione di 642 tiratori. La competizione ha visto un elevato numero di iscritti, che si sono sfidati su un percorso di 100 piattelli. L’evento ha attirato appassionati provenienti da diverse aree, confermando l’interesse per questa disciplina. La manifestazione si è svolta in un’unica giornata, con un grande afflusso di pubblico e partecipanti.

Il Compak Sporting è stato protagonista nel weekend del 23 e 24 maggio con il 4° Gran Premio da 100 piattelli. La manifestazione ha coinvolti in cinque sedi: TAV Campo Castiello, TAV La Torre, TAV Arlunese, TAV Torreta e TAV Santa Lucia di Piace. Un appuntamento che ha messo in evidenza numeri importanti e un livello tecnico molto alto. Il TAV Campo Castiello, Campania, ha registrato la partecipazione più alta con 150 tiratori. In Eccellenza si è imposto Simone Consolini con 96100, davanti a Salvatore Rea e Raffaele Donnarumma, entrambi a quota 95. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Compak Sporting, grande partecipazione al 4° Gran Premio: 642 tiratori in pedana

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