Compak Sporting Michael e Katiuscia Spada trionfano nel 2° Gran Premio Golden

Nel secondo Gran Premio Golden di Compak Sporting, si sono sfidati 280 tiratori al Tav San Martino Rio Salso di Tavullia. La competizione prevedeva il tiro su 200 piattelli e ha visto la vittoria di Michael e Katiuscia Spada. Tra gli Junior, invece, ha prevalso Samuel Ligi. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti, attirando appassionati e partecipanti da diverse aree della regione.

280 tiratori in pedana al Tav San Martino Rio Salso di Tavullia per la gara sui 200 piattelli: successi anche per Samuel Ligi tra gli Junior. Prosegue la stagione agonistica del Compak Sporting con il 2° Gran Premio Golden, disputato nel fine settimana del 18 e 19 aprile al Tav San Martino Rio Salso di Tavullia (PU). Sulle pedane marchigiane del club guidato dal presidente Oliviero Pacassoni si sono confrontati 280 atleti provenienti da tutta Italia, protagonisti di due giornate all’insegna del confronto sportivo e della competizione sui 200 piattelli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Fitav, a Tavullia il 2° Gran Premio Golden di Compak SportingNel weekend del 18 e 19 aprile gli specialisti del Percorso Caccia in gara al Tav San Martino di Rio Salso. Compak Sporting, Battisti vince l’oro di Eccellenza al 1° Gran Premio Golden di FolignoLo specialista pesarese centra il successo con 199/200 sulle pedane del TAV Olimpico di Foligno.