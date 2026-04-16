Fitav a Tavullia il 2° Gran Premio Golden di Compak Sporting

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si svolgerà a Tavullia il secondo Gran Premio Golden di Compak Sporting, organizzato da Fitav. La competizione si terrà al Tav San Martino di Rio Salso e vedrà la partecipazione di specialisti del Percorso Caccia. La manifestazione coinvolge atleti che si sfideranno in questa disciplina in due giornate di gare.

Nel weekend del 18 e 19 aprile gli specialisti del Percorso Caccia in gara al Tav San Martino di Rio Salso. In programma anche i Campionati Regionali Estivi in nove regioni italiane. Nuovo appuntamento con il calendario federale Fitav per gli appassionati del Compak Sporting. Sabato 18 e domenica 19 aprile si disputa il 2° Gran Premio Golden della stagione sulle pedane del Tav San Martino di Rio Salso, a Tavullia (Pesaro Urbino), evento che richiama numerosi specialisti del Percorso Caccia impegnati nella conquista di punti utili per il Ranking 2026 e per la qualificazione al barrage Top Ranking. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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